Indaga la polizia

Paolo La Parola, 54 anni, è morto questo pomeriggio a Palermo investito dall’esplosione di una bombola da sub.

Per cause da accertare l’uomo socio della Tecnomare Paluzzo si trovava in via Vincenzo Di Marco con la bombola in mano quando d’un tratto è esplosa.

Lo scoppio lo ha investito in pieno non lasciandogli scampo. La Parola è stato trovato riverso per terra dai sanitari del 118, dagli agenti di polizia e dai vigili del fuoco intervenuti.

I sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare.