Banahee Rexford, 30 anni a maggio, nato Kintampo (Ghana) da anni residente a Palermo è morto investito da un automobilista in corso dei Mille a Palermo mentre viaggiava su un monopattino elettrico. Alla guida di una Bmw 320 c’era un ragazzo di 20 anni.

L’impatto è avvenuto ieri mattina all’altezza di via Cilluffo, nel rione Guarnaschelli. Il trentenne stava percorrendo la strada in direzione Villabate, mentre il giovane automobilista veniva dalla direzione opposta. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, si è verificato l’impatto quasi al centro della carreggiata.

A causa del violento scontro il trentenne è stato sbalzato a diversi metri, finendo su un’auto in sosta. Per lui, soccorso dai sanitari, non c’è stato nulla da fare. Gli agenti dell’Infortunistica hanno ascoltato l’automobilista poi sottoposto all’alcol test e risultato negativo. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.