Un uomo di 60 anni è stato investito sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo la scorsa notte nei pressi dello svincolo di Balestrate. Il ferito stava percorrendo a piedi l’autostrada quando è stato investito da un automobilista a bordo di una Seat sulla corsia di sorpasso che avrebbe notato soltanto all’ultimo una persona che camminava sul ciglio della strada, non riuscendo ad evitare l’impatto.

Uno scontro violentissimo. L’uomo investito, uno straniero è finito sull’asfalto ed è rimasto gravemente ferito. A lanciare l’allarme è stato lo stesso automobilista, rimasto illeso, ma sotto choc per quanto accaduto.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale con codice rosso. E’ stato ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale.

Gli agenti della polizia stradale hanno invece effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. In base ad alcune testimonianze, l’uomo sarebbe sceso poco prima da un’auto, per poi proseguire a piedi in direzione Trapani.

Tutti gli accertamenti per chiarire la vicenda sono in corso.