Una norma inserita nella manovra finanziaria regionale su impulso del presidente Renato Schifani e dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, potrebbe risolvere uno dei grandi contenziosi fra Stato e regione che durano fin dalla nascita dello Statuto. Si tratta di un provvedimento che punta a recuperare gettito fiscale direttamente sui territori in cui viene prodotta la ricchezza attraverso il pagamento diretto dell’Ires ma passando dallo scontro con lo stato ad una idea di collaborazione istituzionale

“La Sicilia non chiede privilegi, chiede ciò che le spetta” dice Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, che punta l’attenzione sul provvedimento e promuove a pieni voti l’iniziativa del governo regionale guidato da Renato Schifani sull’Ires per le aziende che operano nell’Isola pur avendo la sede legale altrove.

La battaglia storica sull’articolo 37 dello Statuto

Nel commentare positivamente la misura, Romano ripercorre le tappe legislative che portarono oltre vent’anni fa al riconoscimento di questo diritto, rimasto però finora in gran parte inattuato sul piano pratico.



“Nel 2003, dopo una battaglia che condussi in Parlamento da deputato, ottenni che la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289) desse attuazione all’articolo 37 dello Statuto siciliano – ricorda il leader di Noi Moderati –. Per la prima volta una legge dello Stato riconobbe che le imprese con sede legale fuori dall’Isola, ma con stabilimenti e impianti in Sicilia, devono pagare alla Regione le imposte sul reddito prodotto qui”.

Un percorso normativo proseguito poi negli anni successivi con il decreto legislativo 241 del 2005 e, nel 2014, con l’istituzione dei codici tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate per consentire il versamento diretto nelle casse regionali. “Da allora, infatti, tutto è rimasto legato a estenuanti trattative tra Stato e Regione, e il gettito effettivo è rimasto marginale”, sottolinea Romano.

La novità in Finanziaria: “Impresa amica del territorio”

Secondo il coordinatore politico di Noi Moderati, la strada tracciata oggi da Palazzo d’Orléans riesce finalmente a superare l’impasse burocratica e i conflitti istituzionali, puntando sul coinvolgimento diretto del mondo produttivo.

“Plaudo all’iniziativa del presidente Schifani e dell’assessore Dagnino, che nella Finanziaria regionale riprendono quel principio – prosegue Romano –. La nuova norma individua un percorso efficace. Non crea nuovi tributi, ma offre alle imprese una scelta diretta: in cambio ricevono un certificato e il titolo di ‘Impresa amica del territorio’. Si passa dal contenzioso alla collaborazione”.

In conclusione, l’auspicio rivolto a Sala d’Ercole affinché la misura diventi al più presto realtà: “Auspico una rapida approvazione all’Ars. La Sicilia non chiede privilegi, chiede ciò che le spetta”.