Tragico incidente la scorsa notte sul lungomare di Isola delle Femmine, un 43enne di Carini, è morto dopo essersi schiantato con la moto.

Sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, sembra che l’uomo fosse l’unico coinvolto, senza il coinvolgimento di altri veicoli, ma ogni ipotesi resta aperta.

I sanitari del 118 hanno soccorso il motociclista, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo, che ha riportato ferite molto gravi, non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le cause precise del tragico impatto.