E’ iniziata l’udienza davanti al Cga che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensione cautelare della decadenza della concessione che la Italo-Belga detiene da più di 100 anni.

Il giudizio è collegiale dopo la sospensione accolta e confermata dal presidente del Cga Ermanno de Francisco. Il provvedimento di decadenza è stato emesso dall’assessorato regionale al Territorio dopo le proteste del deputato regionale di Controcorrente Ismaele La Vardera e di Matteo Hallissey di +Europa. Alla Italo-Belga erano stati inviati tre esperti scelti dalla prefettura per bonificarla dal rischio di infiltrazioni mafiose, si chiama prevenzione collaborativa ed è cosa diversa dall’interdittiva antimafia applicata invece alla Gm Edil a cui la Italo-Belga ha affidato dei lavori in sub appalto.

Il presidente del Cga Ermanno de Francisco il 25 aprile aveva accolto un’ordinanza che ha ribaltato la decisione del Tar di Palermo che aveva respinto il ricorso presentato dalla Italo Belga confermando la decadenza e legittimando in un primo momento i nuovi bandi della Regione per l’assegnazione dei lotti di spiaggia. Bandi che al momento sono sospesi in attesa del pronunciamento dei giudici d’appello.