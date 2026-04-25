Il presidente del Cga Ermanno de Francisco con decreto ha accolto l’istanza presentata dalla società Italo Belga e ha sospeso fino al 14 maggio l’ordinanza del Tar Palermo con la quale è stata respinta la richiesta di sospensione dei provvedimenti della Regione con la quali era dichiarata decaduta la concessione della società.

Sono stati sospesi in questo modo i provvedimenti dell’assessorato al Territorio con i quali era stata tolta la gestione della spiaggia di Mondello alla Italo Belga.

“Ritenuto che nell’imminenza della stagione estiva sia idonea a creare, in considerazione dell’enorme massa di persone che in tale periodo usualmente tende a riversarsi sulla spiaggia di Mondello, – si legge nel decreto presidenziale – situazioni che, ove non gestite ordinatamente da alcuno, potrebbero dar luogo a concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in ciò riscontrandosi un periculum in mora (non solo e non tanto per la società ricorrente, quanto soprattutto per l’intera collettività) di entità tale da sovrastare, limitatamente ai prossimi mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, qualsiasi considerazione afferente al fumus boni iuris, la delibazione del quale risulta in ultima analisi ampiamente recessiva rispetto alla primaria esigenza di preservare un contesto di ordinata gestione del principale sito estivo della città di Palermo, ne cives ad arma ruant”.