Sale l’interesse per la IX Palermo International Half Marathon, sono già 14 i Paesi al via

Edoardo Ullo di

06/09/2022

Il conto alla rovescia indica 40 giorni alla partenza, ma sono già 14 le nazioni che saranno rappresentate alla IX Palermo International Half Marathon. La gara scatterà il prossimo 16 ottobre ed avrà come partenza ed arrivo la borgata marinara di Mondello.

La corsa podistica, valida quale terza prova del circuito internazionale ideato da Nando Sorbello, Running Sicily-Coppa Conad, è inserita nel calendario nazionale manifestazione bronze della Fidal (la Federazione italiana atletica leggera).

Sorbello “Grande interesse per la gara”

“C’è un grandissimo interesse testimoniato dalle iscrizioni che stanno arrivando da tutto il mondo – sottolinea Nando Sorbello, presidente dell’Asd Agex – finora sono 14 le nazioni rappresentate, ma ogni giorno si aggiungono nuove adesioni”.

Le nazioni rappresentate ad ora alla IX Palermo International Half Marathon

Oltre, naturalmente, all’Italia, le nazioni maggiormente rappresentate sono Gran Bretagna con 13 atleti. A seguire, la Polonia ed Olanda con 11, quindi Germania, Francia, Svizzera, Danimarca, Stati Uniti, Portogallo, Irlanda, Austria, Ungheria e Spagna.

“Il primo iscritto – svela Sorbello – è stato un amatore di 72 anni, Peter Ianusevic, che vive in Germania. Verrà a Palermo per essere ai nastri di partenza della Mezza Maratona a Mondello”.

Nel 2022 in palio il titolo di campione siciliano assoluto

Dopo essere stata valida nel 2019 per l’assegnazione del titolo italiano individuale (vinto dalle prestigiose firme di Neka Crippa tra gli uomini ed Anna Incerti tra le donne) ed a squadre di Mezza Maratona e per il titolo italiano paralimpico lo scorso anno (con successo dell’atleta di Altofonte, Renato Adamo), la Palermo International Half Marathon nel 2022 metterà in palio il titolo di campione siciliano assolto maschile e femminile.

Iscrizioni alla IX Palermo International Half Marathon

Fino a mercoledì 14 settembre ci sarà la possibilità di iscriversi usufruendo della quota agevolata. Prendere parte alla Mezza Maratona costerà 20 euro. Ne occorreranno 15 euro per la 10 km. Per farlo, basterà collegarsi al sito ufficiale della manifestazione www.runningsicily.it oppure attraverso il portale endu.net.

Dal 20 settembre prossimo sarà possibile iscriversi anche presso Cisalfa di via Duca Della Verdura 28 a Palermo.

Il calendario del Running Sicily

Dopo la XXI Maratonina di Terrasini dello scorso 8 maggio e l’XI Mezza Maratona di Capo d’Orlando del 29 maggio, il Running Sicily proseguirà, come detto, il 16 ottobre con la IX edizione della Palermo International Half Marathon per poi concludersi il 4 dicembre con l’XI Trofeo Per le Antiche Vie di Trappeto che si correrà sulla distanza dei 10 chilometri.