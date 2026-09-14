Caccamo si prepara a vivere il brivido dei motori: il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini accende la passione per il karting

Una tradizione che si rinnova, una comunità che corre insieme

Caccamo torna a respirare l’atmosfera delle grandi occasioni motoristiche. Dopo il successo delle precedenti manifestazioni, il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini rinnova l’appuntamento con la passione per il karting, confermando il forte legame tra il territorio e uno sport che, da queste parti, rappresenta molto più di una semplice competizione.





Dietro l’organizzazione c’è soprattutto il lavoro dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Caccamo Corse, realtà profondamente radicata nel territorio e portatrice di una tradizione che attraversa diverse generazioni.

Presieduta da Felice Arena, l’associazione può contare sull’impegno degli associati e di numerosi collaboratori che, con passione e spirito di servizio, contribuiscono alla realizzazione delle manifestazioni e alla crescita del movimento motoristico locale.

Caccamo Corse: una storia costruita da tante persone

Il successo degli eventi motoristici di Caccamo non può essere ricondotto a una singola figura. È il risultato di un lavoro collettivo che coinvolge il presidente, il direttivo, gli associati, i collaboratori, i volontari e quanti, a vario titolo, mettono a disposizione tempo, esperienza ed energie.

Caccamo Corse rappresenta prima di tutto una squadra. Una realtà associativa nella quale la passione individuale diventa patrimonio comune e nella quale ogni componente contribuisce alla riuscita di un progetto più grande.





L’associazione affonda le proprie radici nella storia sportiva del territorio. Fondata dal Cavaliere Salvatore Catanese e successivamente guidata dal compianto Totuccio Vinciguerra, Caccamo Corse custodisce una tradizione motoristica che risale agli anni Ottanta e che continua ancora oggi grazie all’impegno degli associati e delle nuove generazioni.

È proprio questa capacità di tramandare esperienza, passione e senso di appartenenza uno degli elementi più importanti dell’associazione.

Le precedenti manifestazioni hanno trasformato le strade di Caccamo in un vero e proprio circuito urbano, regalando al pubblico immagini spettacolari e un’atmosfera che ha portato molti appassionati a definire il paese “la piccola Montecarlo” siciliana.

Una definizione che racconta il fascino di un tracciato inserito nel cuore della città, ma anche la partecipazione di una comunità capace di stringersi attorno all’evento.





Il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini rappresenta infatti un’occasione per valorizzare non soltanto lo sport, ma anche il territorio, le sue attività e la sua capacità di accogliere appassionati e visitatori.

Un’organizzazione che coinvolge associazione, istituzioni e territorio

Realizzare una manifestazione su un circuito cittadino significa affrontare una macchina organizzativa complessa. Sicurezza, logistica, preparazione del percorso e gestione degli spazi richiedono programmazione e collaborazione.

Fondamentale è quindi la sinergia tra Caccamo Corse, i suoi associati, le istituzioni, gli enti coinvolti, gli operatori e i volontari.

Il sostegno istituzionale e il contributo delle realtà che credono nella manifestazione permettono di trasformare un evento sportivo in un momento di promozione dell’intero territorio.

Anche gli interventi necessari alla preparazione del circuito possono lasciare benefici che vanno oltre i giorni della gara, contribuendo all’attenzione verso gli spazi urbani e le infrastrutture interessate dal percorso.





Una memoria da custodire e trasmettere

Tra gli obiettivi per il futuro c’è anche quello di valorizzare la lunga storia di Caccamo Corse, conservando fotografie, testimonianze, documenti e ricordi delle competizioni che hanno segnato decenni di passione motoristica.

L’idea di una sede stabile e di uno spazio dedicato alla memoria dell’associazione rappresenterebbe non soltanto un omaggio a chi ha costruito questa storia, ma anche uno strumento per farla conoscere alle nuove generazioni.

Una storia fatta di presidenti e dirigenti, certamente, ma soprattutto di associati, piloti, meccanici, collaboratori, volontari, appassionati e famiglie che nel corso degli anni hanno contribuito a mantenere vivo il nome di Caccamo Corse.





L’appuntamento con i motori

Il Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini torna dunque a essere un’occasione di sport, spettacolo e aggregazione. Il karting diventa il punto d’incontro tra competizione e territorio, trasformando le strade cittadine in un palcoscenico capace di richiamare appassionati e curiosi.

L’appuntamento è per il 19 e 20 settembre 2026, quando Caccamo tornerà a vivere il suono dei motori e l’adrenalina delle competizioni.

Al centro ci saranno i piloti e lo spettacolo della pista, ma dietro le quinte ci sarà ancora una volta il lavoro di Caccamo Corse e di tutti i suoi associati, insieme alle istituzioni, ai collaboratori e a quanti contribuiranno alla riuscita della manifestazione.

Perché la storia motoristica di Caccamo non appartiene a una sola persona: è una storia collettiva, costruita negli anni da una comunità unita dalla stessa passione per i motori.

Luogo: Studio, Via Pandora, 25, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 09:00

Artista: Caccamo Corse

Prezzo: 0.00

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