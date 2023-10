La nuova Kia EV6 rappresenta il primo di una nuova famiglia di modelli completamente elettrici del brand coreano.

Si chiama Kia EV6, il primo crossover completamente elettrico ad inaugurare il nuovo percorso di elettrificazione promosso dal costruttore coreano che porterà al debutto di altri sette modelli full electric da qui al 2025.

Autonomia fino a 510 km, ricarica a 350 kWh e, nella versione GT, 585 CV e uno 0-100 in soli 3″5.

Si tratta di un modello all’avanguardia, per le sue linee filanti e futuristiche, concepito per rispondere alle esigenze di chi cerca un’auto capace di assicurare non solo tanto spazio a bordo, ma anche prestazioni di tutto rispetto grazie ad un powertrain capace di erogare fino a 585 CV.

Ecco la scheda tecnica della Kia EV6:

Kia EV6:

Le dimensioni esterne della nuova Kia EV6 sono generose, con una lunghezza di 4,68 metri, ma l’elemento che più colpisce è il passo che sfiora i tre metri. Questo è reso possibile grazie ai ridotti ingombri costituiti dal powertrain elettrico, pur assicurando un’ottima abitabilità soprattutto a chi viaggia sulla seconda fila di sedili.

KIA EV6 – Interni

Decisamente minimal gli interni della nuova Kia EV6.

Risaltano all’occhio due schermi affiancati: uno immediatamente dietro il volante (preposto alla funzione di quadro strumenti) ed uno collocato al centro della plancia, dal quale controllare tutte le funzioni del sistema di infotainment, con touchscreen centrale da 12” dotato di software Kia Connect di ultima generazione e in grado di ricevere aggiornamenti over the air, la strumentazione digitale e l’head up display.

Particolare, poi, il sottile display posizionato nella parte bassa della plancia, dal quale è possibile controllare le funzioni del climatizzatore o le intuitive “scorciatoie” per attivare le diverse funzioni del sistema di infotainment.

Il volante, con due sole razze, sulle quali sono raccolti i principali comandi del sistema multimediale e dei sistemi di assistenza alla guida consente al conducente un controllo totale delle principali funzioni tecnologiche, senza mai abbandonare le mani da esso: tra questi spicca anche la presenza dell’HSA 2 che monitora e gestisce la distanza di sicurezza dal veicolo che precede e l’RSPA che permette di effettuare le manovre di parcheggio da remoto attraverso il telecomando della vettura.

Kia EV6: motori

In questa prima fase di commercializzazione, la Kia EV6 è disponibile unicamente in abbinamento alla batteria più grande da 77,4 kWh.

E’ possibile, però, scegliere la versione a motore singolo a trazione posteriore o a doppio motore e trazione integrale .

Nel primo caso la potenza è di 229 CV, mentre nel secondo caso si arriva a 325 CV, per uno scatto da 0 a 100 km/h in quest’ultimo caso in 5,2 secondi.

Al vertice si posiziona la versione GT (presentata nel 2023) la quale, con la batteria più potente e il doppio motore elettrico, assicura una potenza di 585 CV e 740 Nm di coppia che le permettono di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 3,5 secondi e di raggiungere i 260 km/h di velocità massima .

Kia EV6: tre allestimenti

EV6: rappresenta l’allestimento di accesso alla gamma.

rappresenta l’allestimento di accesso alla gamma. GT-Line: disponibile solo con doppio motore.

disponibile solo con doppio motore. GT: la più potente a listino

Ricarica a 350 kWh

Nonostante le notevolissime prestazioni, il fatto che la KIA EV6 nasca sulla nuova piattaforma del gruppo coreano porta con sé evidenti vantaggi in termini di ricarica.

La batteria, con architettura a 800 volt, infatti, permette di fare un pieno di energia a significative velocità, sino a raggiungere i 350 kWh: ciò si traduce in un tempo di ricarica, dal 10 all’ 80%, in soli 18 minuti ed ancora che, per guadagnare ulteriori 100 km di autonomia in più, saranno sufficienti altri 4 minuti e mezzo di sosta ad una colonnina ultrafast.

Oltre a questo, l’auto é dotata anche di tecnologia Vehicle to Load, che permette di rilasciare energia e caricare un dispositivo esterno: un telefono, un utensile ma anche un’altra auto.

Moderna nel powertrain, la Kia EV6 vuole mostrarsi all’avanguardia anche sotto altri aspetti. Per questo, ad esempio, ha un

Molto ricca anche la dotazione inerente i sistemi di sicurezza attiva, che ai soliti dispositivi come il cruise control adattivo, il mantenimento attivo della carreggiata o la frenata d’emergenza aggiunge altre tecnologie di ultima generazione.

Safe Exit Assist (SEA): è una funzione volta ad impedire collisioni laterali. In particolare, quando l’occupante apre la portiera, il sistema (dotato anche di dispositivo child lock per la sicurezza dei bambini) avverte l’eventuale sopraggiungere di un veicolo riducendo il rischio di collisioni.

(SEA): è una funzione volta ad impedire collisioni laterali. In particolare, quando l’occupante apre la portiera, il sistema (dotato anche di dispositivo child lock per la sicurezza dei bambini) avverte l’eventuale sopraggiungere di un veicolo riducendo il rischio di collisioni. Highway Driving Assist 2 (HDA 2): è un sistema che vigila sul mantenimento della distanza di sicurezza dal veicolo che precede in base alla velocità e controlla che il veicolo non esca dalla carreggiata, anche in marcia non rettilinea. Nel traffico, il sistema HDA 2 monitora la presenza di veicoli nelle immediate vicinanze al fine di ridurre il rischio di collisioni.

(HDA 2): è un sistema che vigila sul mantenimento della distanza di sicurezza dal veicolo che precede in base alla velocità e controlla che il veicolo non esca dalla carreggiata, anche in marcia non rettilinea. Nel traffico, il sistema HDA 2 monitora la presenza di veicoli nelle immediate vicinanze al fine di ridurre il rischio di collisioni. Remote Smart Parking Assist(RSPA): si tratta di una tecnologia che permette di manovrare EV6 nelle fasi di parcheggio, rimanendo all’esterno del veicolo e utilizzando solo il telecomando.











KIA EV 6 vince il premio Car of the Year

A febbraio 2022 EV 6 conquista il premio Car of the Year, il più prestigioso a livello europeo, come riconoscimento del miglior modello di auto in termini di design, innovazione e competitività del prezzo.

Kia EV 6 guadagna le cinque stelle di Euroncap

A maggio 2022 Euroncap, il più importante punto di riferimento per i crashtest auto, assegna alla EV 6 cinque stelle, il massimo conferibile.

