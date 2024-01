Il debutto online, avvenuto lo scorso mese di Maggio, della Kia EV9, ha imposto all’attenzione mondiale, nel panorama dei maxi SUV, la nuova ammiraglia elettrica capitanata dalla Casa coreana, già ammirabile presso tutti i Concessionari d’Italia dal mese di Dicembre 2023.

Inizialmente il maxi SUV sarà disponibile in allestimento Launch Edition con prezzi a partire da 76.450 euro in versione Earth e da 81.650 per la GT-Line, ma con sostanziose offerte incentivanti da parte di casa madre.

Dimensioni della Kia EV9

Nata sulla piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform) la Kia EV9 si distingue, nella sua categoria, per le ellittiche e sinuose forme futuristiche che ne fanno, unitamente alla ricchissima dotazione tecnologica di bordo, una delle full electric più complete ed interessanti dell’intero panorama mondiale.

La EV9 è lunga 5,01 metri, larga 1,98, alta 1,75 di altezza e ha un passo di 3,1 metri. Dimensioni XXL, incastonate in forme armoniosamente squadrate e massicce, che, nel contempo, rivelano un’inverosimile abitabilità per i passeggeri ed un confort di guida per il conducente senza pari.

Il bagagliaio di 333 lt. Iniziali è capace di implementare i volumi di carico, attraverso il reclinamento dei sedili, sino a raggiungere la capienza di 2.318 lt.

Gli interni della EV9, infatti, offrono spazio in abbondanza, nonostante la scelta delle tre file di sedili che garantiscono 7 posti reali, ormai una rarità nel segmento.

Con un sovrapprezzo di 1.000 euro, in sede di ordinazione, sono inoltre disponibili due configurazioni a 6 posti denominate Lounge e Relaxation, le quali, rinunciando ad un sedile, aumentano il confort e le opportunità di personalizzazione, grazie alla rotazione contromarcia dei sedili centrali per ricreare un salotto.

Consueta e massiva importanza è stata data anche alla tecnologia, evidenziata dalla presenza di un grosso doppio monitor centrale per strumentazione digitale e sistema di infotainment di ultima generazione.

Il motore e la batteria della Kia EV9

Potrete conoscere meglio la EV9 presso la Concessionaria Ufficiale ASTERCAR, nei suoi punti vendita di Palermo e Partinico (ASTERCAR), ove troverete personale qualificato in grado di farvi scoprire le specifiche dei vari allestimenti delle future versioni della KIA EV9.

Il maxi SUV è dotato di una batteria agli ioni di litio da 99,86 kWh, con architettura di 500 V, in grado di completare un ciclo di ricarica – dal 10 all’80% – in soli 22 minuti.

Le motorizzazioni, una per la versione a trazione posteriore, vanta una potenza di 150 kW (equivalente ad una propulsione con motore termico pari a 204 CV) e 350 Nm di coppia.

Le altre due motorizzazioni, destinate alle versioni a trazione integrale, si distinguono per una potenza di 283 kW (equivalente ad una propulsione con motore termico pari a 283 CV) e 600 Nm totali.

L’autonomia dichiarata, secondo il ciclo WLTP, è di 541 km.

L’ammiraglia…familiare

Per la cifra dei componenti tecnologici a bordo, dimensioni e prezzo, Kia si é spinta, con tale singolo modello, verso un riposizionamento di assoluto prestigio del proprio brand a livello globale.

Un percorso iniziato nel 2021 con il modello full electric della EV6 e che – come sottolineato dall’amministratore delegato di Kia Italia – proseguirà con il lancio di ulteriori 14 nuovi modelli elettrici entro il 2030.

Per quella data, l’ambiziosa previsione dei vertici della casa coreana prevede di vendere nel mondo 4,3 milioni di vetture, di cui 1,6 milioni completamente elettriche.

Il prezzo di listino proietta la EV9 nel segmento E, che in Italia equivale a circa 2.000 auto l’anno, benché alimentato, in quasi massima parte, da contratti di leasing o di noleggio.

Concludendo, indiscutibile punto di forza di questa Kia è il formato a 7 posti, unica nel proprio genere, come veicolo a propulsione interamente elettrica.

Prezzo promo: euro 68.805, in virtù del generoso contributo di K – LEASE che garantisce uno sconto di Euro 7.645.

La formula prevede il seguente allestimento incluso nel prezzo:

7 anni di garanzia / km illimitato (secondo disposizioni della Casa)

2 anni di abbonamento gratuito a Ionity Power

2 anni di abbonamento gratuito a Kia Charge Plus

2 anni di manutenzione programmata gratuita

3 anni di aggiornamenti mappe Over-the-air gratuiti

7 anni di traffico Kia Connect

Aggiornamento software vettura Over-the-air (OTA)

Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA)

Blind-spot View Monitor (BVM)

Cavo di ricarica d’emergenza con ICCB (5 m) con presa Schuko e cavo di ricarica Tipo 2

Cerchi in lega da 19’’

Climatizzatore automatico tri-zona con controllo temperatura indipendente posteriore

Digital Key 2.0

Fari anteriori Full LED (tecnologia a rifrazione)

Forward Collision Avoidance Assist (FCA) vetture, pedoni, ciclisti, e funzioni svolta e attraversamento

Head-Up display

Highway Driving Assist 2 con Hands-On Detection

Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12,3’’, Apple Car Play/Android Auto

Lane Following Assist 2 (LFA2)

Omologazione 7 Posti con sedili 3° fila abbattibili 50:50 elettricamente

Parking Collision Avoidance Assist (PCA)

Pompa di calore

Portellone posteriore ad apertura intelligente

Predisposizione gancio traino

Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA)

Retrovisore interno elettrocromatico digitale

Safe Exit Assist (SEA)

Schermo touchscreen per la gestione della climatizzazione da 5.3’’

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili e ventilati

Sedili anteriori lato guida Relaxation

Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione di memoria lato guida

Sedili in pelle vegana Bio

Sistema audio premium Meridian®

Sistema di preriscaldamento batteria intelligente

Sospensioni posteriori autolivellanti

Supervision cluster da 12,3’’

Supporto lombare elettrico lato guida

Supporto lombare elettrico lato passeggero

Surround view monitor (SVM)

Tecnologia V2L

Vernice metallizzata o perlata

Volante riscaldabile

Wireless phone charge