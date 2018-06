27, 28 e 29 giugno ai Cantieri culturali alla Zisa, dalle 10 alle 14

Un nuovo progetto cinematografico per il giovane regista Davide Vigore, classe ‘89, già vincitore di un Nastro D’Argento con il suo corto “La Viaggiatrice” e dei doc-it under 30 come miglior regista.

L’ex allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo torna in città per il suo prossimo lavoro: «Ho scritto la sceneggiatura mentre mi trovavo a Roma per lavorare a “Loro”, il film di Paolo Sorrentino, ma mi sono ispirato a Palermo – dichiara Vigore – È una città che sento molto mia perché è stimolante e perché, negli anni in cui ci ho vissuto, mi ha permesso di vivere esperienze straordinarie.»

Le riprese del film dal titolo “La bellezza imperfetta” inizieranno quest’estate a Palermo e la produzione, Labirinto Visivo insieme ad Amira 3, è alla ricerca del cast.

Anche questa volta la fotografia è firmata da Daniele Ciprì.

I provini saranno il 27, 28, 29 giugno presso le botteghe n.1 e n.2 ai Cantieri culturali alla Zisa, dalle 10 alle 14.

Le figure ricercate sono diverse: ragazzi e ragazze di ogni nazionalità dai 18 ai 30 anni, un uomo di grande corporatura dai 30 ai 60 anni, malavitosi dai 30 ai 60 anni e comparse generiche.

È necessario presentarsi con: curriculum vitae, una foto intera e una in primo piano.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la produzione alla mail labellezzaimperfetta@gmail.com