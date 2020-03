Intervento anche dell'istituto zooprofilattico

Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno recuperato nella spiaggia di Alcamo Marina un delfino morto. Sono intervenuti anche gli uomini dell’istituto zooprofilattico di Palermo.

Il mammifero della specie Stenella è stato portato nel capoluogo siciliano per eseguire gli esami e stabilire le cause della morte.

Da una prima analisi non sono state trovate tracce di ferite esterne o presenza di ami. L’animale era stato notato in difficoltà nei pressi della spiaggia, ma a causa del mare molto mosso nonostante i tentativi dei militari e di alcuni cittadini non stato possibile riportarlo al largo. Poco dopo è morto.