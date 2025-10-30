Pro e contro di acquisto e affitto

Secondo un’analisi di confronto del gruppo Tecnocasa, la casa conviene acquistarla, fatta eccezione per Firenze, Milano e Bari. L’ufficio studi del gruppo Tecnocasa ha messo a confronto la rata del mutuo e i canoni di locazione nelle grandi città italiane. Si sono considerati i prezzi, i tassi medi, un mutuo a copertura dell’80% del valore dell’immobile e dalla durata di 25 anni. Nel caso dell’acquisto occorre sempre mettere in conto un capitale che copra il 20% del valore dell’immobile.

A Palermo conviene acquistare

Il ribasso dei tassi e l’aumento dei canoni di locazione rende conveniente l’acquisto del bilocale ovunque ad eccezione di Firenze e Milano dove la rata risulta ancora leggermente più alta del canone di locazione sebbene la differenza sia talmente minima da rendere comunque conveniente l’acquisto. A Palermo la rata media di un mutuo per l’acquisto di un bilocale è di 322 euro contro una affitto di 496 euro mentre per un trilocale la rata del mutuo sale a 383 contro un canone di locazione di 590 euro. Nel caso del trilocale solo a Bari e Firenze l’affitto sembrerebbe leggermente meno costoso di un acquisto. A deporre a favore dell’acquisto è la scarsa offerta di immobili in affitto con cui i potenziali inquilini si stanno confrontando ormai da tempo e che, in alcune città, sta raggiungendo livelli importante. Le previsioni per questo anno che arriva sono ancora improntate verso un leggero aumento dei prezzi delle case e del numero delle compravendite.

I criteri dell’analisi

L’analisi ha considerato il prezzo medio di un appartamento di tipologia medio -usato nelle grandi città, ha simulato l’acquisto di un bilocale e di un trilocale con i dati relativi al primo semestre del 2025. Ha poi ipotizzato un mutuo a 25 anni, al tasso di 3,2% (tasso ad agosto), con copertura all’80% del valore dell’immobile. Si è proceduto poi a confrontare la rata del mutuo con il canone di locazione medio della città e si è indicato il reddito necessario per accedere al credito (valore indicativo).