La decima edizione di AlturEstival, il festival che unisce musica ed escursionismo nei luoghi d’altura della Sicilia, organizzato dal Club Alpino Siciliano e dell’associazione Formedonda per la direzione artistica di Mario Crispi, si chiude domenica 27 settembre al Castellaccio di Monreale, alle 17.30, con il concerto del trio Musicamaga, sul monte Caputo a 764 metri di quota, recuperando un appuntamento che era stato rimandato lo scorso 26 luglio per le ondate di calore e il rischio incendi dell’estate.





“Abbiamo scelto di rinviare anziché annullare – spiega Mario Crispi, direttore artistico del festival -attendendo anche delle condizioni meteorologiche più favorevoli sia come temperatura che come stabilità del tempo. Portare il pubblico in montagna significa innanzitutto garantirne la sicurezza. La luce di fine settembre sul Castellaccio restituisce a questo concerto il contesto che merita, ed è il modo migliore per chiudere dieci anni di AlturEstival”.





Musicamaga è un trio palermitano formato da Daniele Guttilla (oud), Lucilla Benanti (flauto e strumenti medievali) e Armando Fiore (percussioni mediorientali). Il gruppo esplora le tradizioni della musica classica ottomana e della musica medievale europea, intrecciando melodie antiche e ritmi del Mediterraneo orientale. Le mura normanne del XII secolo del Castellaccio, Monumento Nazionale, faranno da cassa di risonanza naturale a un concerto che è insieme viaggio storico ed esperienza d’ascolto.





Il concerto sarà preceduto, alle 15.30, da un’escursione con partenza da Portella San Martino fino al Castellaccio dove, alle 16, è in programma una visita guidata all’interno della struttura del Castellaccio di Monreale. Alle 17 poi è in programma una visita alla mostra fotografica “I Castellaccio negli archivi fotografici del Club Alpino Siciliano, 150 anni di immagini” e dalla visita alla collezione di piante essiccate a cura del prof. A.Mirabella.

Luogo: Castellaccio di Monreale

Tipo evento: Concerto

Ora: 17:30

Artista: Musicamaga

Prezzo: 0.00

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