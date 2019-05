Bloccato dagli agenti del commissariato

La Polizia di Stato ha arrestato Alberto Cannia, 30 anni palermitano, accusato di spaccio di droga a Palermo. L’intervento degli agenti del commissariato Brancaccio che in via per il passaggio De Felice Giuffrida, hanno visto Cannia vicino ad ruota i una vettura parcheggiata.

Gli agenti hanno bloccato il giovane. Nell’auto parcheggiata nascosto nel paraurti sono state recuperate due buste con 165 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione sono stati trovati 215 euro e un biglietto con nomi e cifre.