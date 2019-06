A Palazzo Riso c'è il #RepublicDay

Anche la Casa delle Farfalle di Palermo si prepara a celebrare la Festa della Repubblica Italiana 2019. Infatti, all’interno del giardino tropicale di Palazzo Riso, sede del Museo d’arte contemporanea e moderna della Sicilia, corso Vittorio Emanuele, si sta preparando una domenica da vivere tra le magie e lo stupore che solo il mondo incantato delle farfalle può regalare.

Per l’occasione i tantissimi visitatori, come ogni prima domenica del mese, potranno avvalersi dell’ingresso e della visita al Museo Riso gratuitamente. Pertanto gli adulti il biglietto d’ingresso alla Casa delle Farfalle Palermo sarà di solo 5 euro, in quanto non si pagherà la quota di tre euro per l’accesso al Museo.

Questa particolare apertura in occasione del #RepublicDay permetterà di scoprire la magia della Casa delle Farfalle a chi non l’ha ancora vissuta. Sono migliaia le persone che in questi mesi sono rimasti affascinati dall’esperienza di un giardino tropicale che vede protagoniste le farfalle provenienti da tutto il mondo. Ogni settimana nascono circa 100-150 farfalle, il cui ciclo vitale dura in genere un paio di settimane, anche se alcune riescono a vivere fino a un mese.

All’interno della Casa delle Farfalle si possono ammirare le famose “Danaus plexippus”, meglio conosciuta come farfalla Monarca, le “Morpho peleides”, anche chiamata Morpho blu per via della colorazione interna delle ali che è di un colore blu brillante, le “Papilio memnon” anche chiamata The Great Mormon e tante altre specie. Senza dimenticare la Casa degli Insetti, che con le sue meraviglie nascoste sta sempre più incuriosendo i visitatori all’interno della casa. Ci sarà tempo fino a metà giugno per poter visitare “La Casa delle farfalle” di Palermo e se si è fortunati assistere anche alla loro nascita all’interno dell’incubatrice situata dentro questo magico giardino tropicale. Le visite sono aperte a tutti, sia gruppi che singoli privati: un’occasione unica per addentrarsi in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Per informazioni www.lacasadellefarfalle.com