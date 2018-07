La Giunta Musumeci nel corso della riunione di ieri sera a Palermo ha deliberato il trasferimento di 650 mila euro al libero Consorzio di Trapani per l’affitto del Liceo Statale Vito Fazio Allmayer di Alcamo.

Grazie allo stanziamento verrà garantita la copertura triennale del canone di locazione del liceo Allmayer e soprattuto verrà scongiurato l’addio al plesso di Viale Europa e il trasferimento lontano da Alcamo.

“Ringrazio il Presidente Musumeci e i colleghi Roberto Lagalla e Bernardette Grasso per la sensibilità e la risolutezza nell’affrontare il problema dell’affitto del liceo Allmayer – commenta l’assessore Mimmo Turano – abbiamo così evitato un grave disagio per docenti e famiglie che potranno iniziare il prossimo anno scolastico in tutta serenità”.