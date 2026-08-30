Esplosione di energia ieri all’ ippodromo di Palermo per il Jova Summer Party. L’impianto sportivo trasformato in un villaggio turistico e con un trascinatore d’eccezione Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti che non si è risparmiato restando sul palco e cantando l’intero repertorio musicale.

La grande festa è inizia a partire dal pomeriggio. Si sono alternati sul palco artisti come Venerus, dj Marzinotto, Jimmy Sax. C’è stato spazio anche per le tradizioni siciliane con i pupi di Cuticchio. Poi la volta con due cantanti siciliani doc Mario Venuti, Lello Amalfino.

















Il concerto vero e proprio di Jovanotti poi è iniziato alle 21. Il cantante, instancabile e carico ha fatto ballare e cantare un pubblico vario e caloroso. Generazioni diverse, che nonostante la calura della giornata, hanno risposto con grinta e gioia. Un vero carico di energia.

“Vediamo cosa ci riserva questa sera che è cominciata con un desiderio, di vivere le cose che verranno. Connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano, ma fanno”. Il concerto di Jovanotti a Palermo è iniziato con un inno alla vita, con le parole e le note di una brano storico: Ricordati di vivere, scritto quattro anni.

Le prime parole sono una dedica a quel puntino rosa incastonato sul monte Pellegrino: è il Castello Utveggio: “Lo guardavo dalla stanza dell’albergo e lo ammiravo, nella sua immensa bellezza”.

Dopo le 21 e fino quasi a mezzanotte ha imbracciato la chitarra e non ha smesso di cantare e ballare. Toccante il momento dedicato al 1992 e il suo rapporto speciale con Palermo e la Sicilia. “Dopo le stragi dove furono uccisi i giudici Falcone e Borsellino e la vostra reazione la mia è cambiata”. E poi ha cantato “Mi fido di te”.

L’evento, nonostante il grande caldo e i tantissimi spettatori, non ha avuto intoppi grazie all’organizzazione perfetta del mega villaggio musicale allestito all’interno dell’area dell’Ippodromo La Favorita.

Tanti i pullman venuti da varie città siciliane e le navette messe a disposizione dall’Amat. Stasera si replicherà.