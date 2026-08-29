Tajani: "Sono in contatto con l'Ambasciata"

Alessandro Di Battista, 48 anni, è stato ricoverato in un ospedale a Cuba, nella città di Santa Clara. È accaduto nella serata di ieri, venerdì 28 agosto. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista e scrittore, si trovava sull’isola per un reportage.

Il racconto del Fatto Quotidiano

La ricostruzione più dettagliata arriva da Peter Gomez. L’ha diffusa su X, rilanciando l’articolo pubblicato sul sito del quotidiano.

“Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell’isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni”.

Tajani: “Sono in contatto con l’Ambasciata”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto su X, indicando L’Avana come sede del ricovero.

“Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”.

La nota del Movimento 5 Stelle

La nota del Movimento: “La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”.