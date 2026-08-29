Le previsione de IlMeteo.it

Il weekend del 29 e 30 agosto riporta condizioni più sopportabili al Centro e al Nord, mentre il caldo anomalo continuerà a insistere sul Meridione. Secondo IlMeteo.it, sabato le temperature raggiungeranno ancora 40°C a Caltanissetta e 39°C tra Catania, Cosenza, Ragusa e Reggio Calabria. Il fine settimana sarà però molto più tranquillo rispetto ai violenti temporali registrati venerdì, prima di un nuovo cambio del tempo atteso nei primi giorni di settembre.

Sabato fino a 40°C al Sud, qualche temporale sulle Dolomiti

Il caldo resterà particolarmente intenso tra Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata.

Oltre al picco di Caltanissetta, valori compresi tra 37°C e 38°C interesseranno diverse località, tra cui Lecce, Matera, Agrigento e Messina.

Al Nord prevarranno sole e temperature più basse. Qualche temporale potrà interessare Dolomiti e Friuli Venezia Giulia.

Al Centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche isolato acquazzone sui rilievi e un caldo meno intenso rispetto ai giorni precedenti.

Domenica il caldo perde qualche grado anche al Meridione

Domenica 30 agosto arriverà un lieve calo termico anche nelle regioni meridionali.

Le temperature massime si fermeranno intorno ai 37°C in Sicilia, Calabria e Puglia.

Al Centro non si dovrebbe andare oltre i 34°C, mentre al Nord le massime resteranno sotto i 30-31°C.

La giornata sarà soleggiata su gran parte del Paese, con una situazione più gradevole soprattutto nelle regioni settentrionali.

Lunedì rientro tranquillo, poi cambia il tempo

Lunedì 31 agosto il rientro al lavoro sarà accompagnato da condizioni generalmente stabili e senza eccessi termici.

Al Nord sono previste nubi sparse, mentre Centro e Sud resteranno prevalentemente soleggiati. Anche al Meridione il caldo dovrebbe diminuire ulteriormente.

Il cambiamento più evidente arriverà però tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre.

Una modesta perturbazione atlantica porterà piogge soprattutto al Nord e su parte del Centro, contribuendo a mantenere le temperature su livelli più contenuti.

La tregua potrebbe però non durare a lungo. Le proiezioni indicate da IlMeteo mostrano, infatti, il rischio di un nuovo rafforzamento dell’anticiclone subtropicale dopo il 5 settembre.

La tendenza resta ancora da confermare, vista la distanza temporale, ma l’ipotesi riporterebbe il caldo dopo la breve parentesi più fresca di inizio mese.