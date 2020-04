Intervento in massa di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani

La grigliata di Pasqua allo Sperone nel piazzale Ignazio Calona è finito con una maxi sequestro di grglie, sedie e tavoli.

Gli agenti di polizia, gli uomini della Rap, finanzieri e carabinieri hanno provveduto a portare via tutto quello trovato sul tetto.

Adesso scatterà l’identificazione dei partecipanti alla scampagnata sul tetto. Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio l’intero palazzo.

Adesso i video che girano in rete potrebbe essere utilizzati per identificare i partecipanti alla gita sul tetto. Una scelta pericolosa visto che c’erano anche bambini che potevano cadere giù visto che non c’era alcuna protezione.

Le forze dell’ordine hanno preso tavoli, sedie griglie e tutto quello che si trovava sul tetto del palazzo e buttato dentro il cassone di un mezzo della Rap.

I protagonisti della grigliata, al termine del pranzo di Pasqua, hanno dato vita sempre sui tetti a balli di gruppo e addirittura a fuochi d’artificio.

Dopo numerose segnalazioni, anche da parte del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha definito i protagonisti della bravata “incoscienti criminali”, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno sorvolato la zona con un elicottero e la polizia municipale.

Quando nel quartiere si sono udite le sirene, i tetti sono stati abbandonati precipitosamente dai diversi nuclei familiari.

Sono in corso indagini per identificare i partecipanti alla grigliata che hanno perfino postato sui social le immagini del loro pranzo gridando che “questo è il modo migliore di combattere il virus”.