La grigliata sul tetto è svanita nel nulla non appena sono arrivate in massa le forze dell’ordine. Pattuglie di polizia, guardia di finanza, carabinieri e agenti di polizia municipale sono arrivati dallo Sperone dopo la segnalazione fatta dal sindaco Leoluca Orlando che su Twitter ha scritto “Incoscienti criminali. Forze dell’ordine avvertite in azione”.

Non appena l’elicottero che ha invitato tutti a scendere dal tetto la scampagnata in città è finita d’incanto.

Durante l’intera giornata diversi nuclei familiari hanno trascorso la Pasqua sul tetto. Griglie, tavoli, birra e anche i fuochi d’artificio.