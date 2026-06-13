Un altro sindaco in carica aderisce alla Lega e avviene nel catanese. E’ Margherita Ferro, sindaco di Aci catena che da ieri è ufficialmente un primo cittadino in quota al partito di Salvini che qui in Sicilia è rappresentato dall’assessore Luca Sammartino e dal segretario nino Germanà.

L’accoglienza alla Ferro: “Aggiungiamo un altro tassello”

“Aggiungiamo un altro tassello al mosaico fatto dai tanti amministratori locali siciliani che aderiscono alla Lega. Oggi accogliamo nel partito Margherita Ferro, sindaco di Aci Catena. Siamo orgogliosi che un altro primo cittadino scelga la Lega per la sua militanza politica. Le saremo a fianco con tutta la collaborazione che serve per far crescere la sua comunità locale” scrivono, insieme in una nota congiunta il segretario regionale della Lega Nino Germanà e il vice presidente della Regione Luca Sammartino.

I motivi dell’adesione raccontati dalla sindaco

Dal canto suo Margherita Ferro sottolinea: “Aderisco con convinzione alla Lega perché sono convinta della svolta nazionale di un partito che quando difendeva soltanto una parte del Paese, il Nord, lo ha fatto sempre con grande forza e con una classe dirigente invidiabile. Oggi la Lega nazionale ha il suo leader nonché ministro delle Infrastrutture in Matteo Salvini, un milanese che sta facendo per il sud più di quanto hanno fatto gli stessi ministri del Sud in passato. E la classe dirigente della lega siciliana sta dimostrando di essere vicina alle esigenze dei cittadini e a noi amministratori che siamo sempre in trincea. Da primo cittadino, la mia è una scelta dettata dall’amore per la mia città”.

Una adesione significativa in un momento particolare per la politica siciliana e per la posizione della Lega nella politica italiana. Un messaggio indiretto mandato alla coalizione sullo stato di salute della Lega in Sicilia in vista anche di scelte che dovranno essere fatte nelle prossime settimane