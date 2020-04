La ditta aveva donato un mese fa 5000 mascherine

Lo scorso 10 marzo era stata tra le prime aziende a mostrare grande generosità regalando 5.000 mascherine chirurgiche. A distanza di poco di un mese, la Magicmotorsport di Partinico torna al fianco dell’Asp di Palermo nella lotta al coronavirus, donando un ecografo carrellato multidisciplinare.

L’apparecchiatura, già consegnata e collaudata, è destinata ad uso esclusivo del Covid Hospital di Partinico, struttura dell’Azienda sanitaria provinciale interamente dedicata alla cura dei pazienti affetti da coronavirus.

“E’ un’ulteriore testimonianza di fiducia nei confronti di tutti gli operatori del Covid Hospital di Partinico – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – siamo grati alla Magicmotorsport che ancora una volta ci dimostra quanta attenzione e quale sensibilità abbia l’intera comunità nei nostri confronti”.

Presente alla consegna dell’ecografo anche il Ceo della Magicmotorsport, Bogdan Skutkiewicz che ha espresso “riconoscenza a medici, infermieri e personale sanitario per l’immenso lavoro che stanno svolgendo nel fronteggiare l’emergenza coronavirus”.

“Con la donazione di un ecografo al Covid Hospital di Partinico – ha aggiunto Bogdan Skutkiewicz – abbiamo voluto dimostrare concretamente la nostra vicinanza alla sanità pubblica in generale, e locale nello specifico”.

“L’ecografo carrellato multidisciplinare ricevuto in donazione – ha spiegato il Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini dell’Asp, Elio Bennici – implementa la dotazione strumentale dell’Ospedale di Partinico contribuendo a dare risposte appropriate, specificamente nell’ambito dell’algoritmo diagnostico della patologia Covid 19. L’indagine ecografica da condurre nei pazienti in cui l’esame è in grado di modificare il comportamento terapeutico successivo”.