Ancora una tragedia a Palermo, con un ragazzo di 18 anni rimasto ucciso in un incidente lungo viale Diana, in Favorita. La vittima è Giuseppe Filippone, che si trovava a bordo di una Peugeot 106 con tre amici rimasti feriti.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le tre lungo l’arteria che attraversa il parco in direzione di Mondello. Per cause in corso di accertamento, il conducente dell’auto ha perso il controllo e il mezzo si è schiantato prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero.

L’impatto è stato violento e Filippone ha riportato traumi gravissimi. Da viale Diana è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere contorte. Il diciottenne è apparso subito in condizioni disperate. L’equipe del 118 ha provato a rianimarlo, poi la corsa verso Villa Sofia, dove il ragazzo è morto poco dopo. In ospedale sono stati trasportati anche gli altri tre, che dovrebbe riuscire a cavarsela.

Sul tragico incidente si sono messi al lavoro gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. La dinamica deve essere ancora chiarita con precisione, così come resta da stabilire chi fosse al volante. Non si esclude che l’incidente possa essere stato provocato dall’alta velocità o da un colpo di sonno del guidatore, ma sembra escluso che a provocare l’impatto possa essere stata la presenza di altri veicoli.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro e si attende la decisione del magistrato sulla scelta di compiere l’autopsia e gli esami tossicologici. Test ai quali potrebbero essere sottoposti anche i tre feriti. Gli agenti hanno provato a comprendere dove il gruppo di giovani avesse trascorso la notte.

Ieri mattina la salma di Giuseppe Filippone è stata trasferita nella camera mortuaria di Villa Sofia, dove si è radunata una folla commossa che si è stretta attorno ai familiari del giovane. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. “Riposa in pace Angelo mio», scrive Maria. I commenti alle foto del giovane sono un fiume di lacrime e ricordi: “La tua gentilezza era fuori dal mondo, eri un angelo, un ragazzo d’oro» dice Alessio, mentre Giacomo Alghieri commenta: “Mi hai distrutto la vita, il mio cuore ha bisogno di te”.

“Non potranno mai esserci parole per descrivere il dolore che lasci nei cuori delle persone che ti volevano bene» scrive Caterina. Su tiktok gli amici pubblicano foto: «Non è giusto perdere la vita a questa età, eri un ragazzo d’oro fratello mio» scrive Matteo. “Una vita passata insieme – ricorda Deborah – e adesso ricevo questa notizia. Veglia sulla tua famiglia Angelo mio”. Patrizia Bartolotta invece promette: “Sarai sempre nel mio cuore». «Ora sei con Gabri» scrive invece Michela. “Tutto questo è inaccettabile» dice Aurora Zito. “Riposa in pace piccolo angelo». «Ci manchi tantissimo – commenta Filippo Favatotta – come faremo senza di te”.

La morte del diciottenne allunga la lista degli incidenti con esiti tragici in questo 2025 funestato dai lutti. A perdere la vita sulle strade della città e della provincia diversi ragazzi. L’ultimo lo scorso 22 novembre sulla statale 624 Palermo-Sciacca, nel quale ha perso la vita Kevin Di Paola, 19 anni, di Borgetto.