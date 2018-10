L'inaugurazione il 27 ottobre a Petralia Soprana

Sabato 27 ottobre alle 12 presso palazzo Pucci Martinez, in corso Paolo Agliati a Petralia Sottana, sarà inaugurata la mostra fotografica “Madonie. Paesaggi” a cura di Emilia Valenza. La mostra sarà composta dalle fotografie di vari professionisti del settore, di generazioni differenti.

Il pubblico potrà visitare fino al 31 dicembre e dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. I fotografi, protagonisti della mostra sono: Roberto Boccaccino, Alfredo D’Amato, Alessandro Di Giugno, Turiana Ferrara, Ezio Ferreri e Sandro Scalia.

Ma nell’evento sono incluse anche alcune opere di Enzo Sellerio: in particolare frammenti della storica esposizione “Le Madonie viste da Enzo Sellerio” del 1973, al quale parteciparono anche fotografi del calibro di Leonard Freed e Josip Ciganovic.

La mostra è inserita in un contesto culturale ben preciso, che ha come fine, quello del rilancio turistico delle Madonie, come afferma la direttrice del Museo Civico di Castelbuono Laura Barreca: “La mostra è inserita nel programma di Madonie Landscapes e sposa a pieno le finalità del progetto iniziato nei mesi scorsi concepito come strumento di rilancio turistico e culturale del territorio madonita, grazie alla collaborazione strategica degli amministratori dei tredici comuni aderenti, con i quali è stata realizzata la programmazione culturale di Palermo Capitale della Cultura 2018”.

“Un ringraziamento particolare va al Parco delle Madonie e all’Italkali che ha supportato la mostra. Preziosa la collaborazione di Mario Murgia (Presidente della Pro Loco di Petralia Sottana), Alessandro Valenza, Luca Calderaro, Piero Ferlino, gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo: Giulia Terzo e Riccardo Farinella e i ragazzi del servizio civile di Petralia Sottana”.