A Catania in scena “La Pazzia Senile”: un raro gioiello alle origini del teatro in musica.

Sabato 20 giugno 2026, alle ore 20:30, allo Zō Centro Culture Contemporanee di Catania sarà proposta “La Pazzia Senile” di Adriano Banchieri, capolavoro della commedia madrigalesca del 1598.

Preziosa e rara occasione per riscoprire le radici del teatro in musica. L’evento è organizzato, auto-prodotto e interpretato dal Coro Polifonico Tempus Jocundum (Associazione Tempo Noevo, no-profit per la divulgazione della musica antica e popolare) con direzione musicale di Bruna D’Amico e adattamento originale, drammaturgia e regia di Guido Pistone.

L’esecuzione si avvarrà dell’accompagnamento strumentale di un ensemble di sei componenti e di quasi trenta interpreti.

Nata come uno dei primi esperimenti di comedia harmonica, essa fonde i tipi della Commedia dell’Arte (come Pantalone, Gratiano e i Burattini) con il contrappunto polifonico, anticipando generi successivi quali l’opera e il musical. Con una particolarità: ogni personaggio è “interpretato” testualmente e musicalmente dall’intero coro e rappresentato nell’azione di volta in volta da un attore o una attrice (corista) al centro della scena.

Il nuovo adattamento di Guido Pistone mira a rendere l’opera fruibile al pubblico contemporaneo senza snaturarne lo spirito originale, con l’inserimento di nuove parti recitate in rima da due narratori che conferiscono all’azione un diverso ritmo teatrale, in equilibrio tra i registri del comico e del serio.





Luogo: Zo Centro Culture Contemporanee – Catania, Piazzale Rocco Chinnici, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

Artista: Coro Polifonico Tempus Jocundum

Prezzo: 12.00

Info:

Biglietto unico: € 12

Info: +39 095 8168912 – corotempusjocundum@gmail.com

Link: https://www.facebook.com/events/1002886399097129

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