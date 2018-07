La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio per danno all’erario l’ex giunta Regionale guidata da Rosario Crocetta e gli assessori Ester Bonafede, Nino Bartolotta, Luca Bianchi, Lucia Borsellino, Dario Cartabellotta, Mariella Lo Bello, Nicolò Marino, Nelli Scilabra, Michela Stancheris, Patrizia Valenti e Linda Vancheri), l’ex dirigente del Lavoro Anna Rosa Corsello e il dirigente del Ciapi Egidio Ortisi per i presunti danni provocati dal progetto Spartacus.

Uno dei progetti ritenuto in contrasto con i principi di economicità, efficacia e sana gestione finanziaria, nonché con il divieto di assunzione previsto dalla delibera di giunta 221/2008 e dall’articolo 1 comma 10 della legge 25/2008, hanno dato impulso o avallo al procedimento di finanziamento e di reclutamento di personale, contribuendo causalmente all’approvazione e al finanziamento del progetto Spartacus, all’affidamento in house all’ente Ciapi, alla sua realizzazione ed all’assunzione dei lavoratori a tempo determinato, cagionando così il danno contestato, pari alle somme erogate.

Ai presunti responsabili viene contestato un danno complessivamente pari ad euro 35 milioni di euro suddiviso tra i diversi soggetti, in ragione dell’apporto causale di ciascuno di essi.