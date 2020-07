Nel colpo fu ferita una guardia giurata

I giudici della terza sezione penale della corte d’appello hanno confermato la condanna in primo grado a 12 anni per Giusto Gueccia, 47 anni, l’uomo accusato di avere partecipato all’assalto armato ad un portavalori avvenuto il 9 novembre 2015 in via Leonardo da Vinci a Palermo.

I giudici hanno disposto la revoca della confisca del denaro disposta in primo grado e deciso una provvisionale di 20 mila euro in favore della guardia giurata Francesco Tamburello assistito dall’avvocato Tiziana Staropoli che quella mattina rimase ferito, scampando miracolosamente alla morte.

Il commando composto da almeno quattro persone alcune delle quali a volto coperto e armate, bloccarono le guardie giurate di un portavalori davanti all’agenzia Intesa San Paolo impossessandosi di 200 mila euro.

Secondo le indagini Gueccia, per favorire la fuga dei complici, avrebbe sparato ferendo alla testa una delle guardie giurate che stava cercando di intervenire. Gueccia presenterà ricorso in cassazione.