L'uomo era stato scarcerato dal Riesame

Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato Giusto Gueccia, 44 anni, su un’ordinanza del gip del Tribunale di Palermo, accusato di rapina aggravata e tentato omicidio. L’uomo si trova ai domiciliari.

Secondo le indagini Gueccia farebbe parte del commando che il 9 novembre del 2015 ha assaltato un furgone portavalori in viale Leonardo da Vinci a Palermo. I banditi si sono riusciti ad impossessare di 200 mila euro.

Per fuggire hanno sparato in testa ad una guardia giurata. Il vigilante è rimasto in vita. Per la rapina Gueccia era stato sottoposto a fermo l’11 novembre del 2015. Il Tribunale del Riesame il 4 dicembre dello stesso anno lo aveva scarcerato.

In base a nuove indagini grazie anche a intercettazioni telefoniche e ambientali, ad una perizia balistica della polizia scientifica e dalla comparazione antropometrica effettuata sui filmati catturati da un sistema di videosorveglianza è stato emesso un nuovo provvedimento cautelare.