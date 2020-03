le richieste alla protezione civile regionale sarebbero andate a vuoto

A breve resterà senza mascherine né guanti la Rsa (residenza sanitaria assistita) Molara, nei pressi di Monreale.

A lanciare l’allarme è il presidente del consorzio “Area vita”, che gestisce anche la Rsa Bonifato di Alcamo, Francesco Ruggeri.

“Stanno per finire le scorte – precisa il presidente – e i fornitori ci hanno già anticipato che hanno difficoltà a rifornirci. Preciso che le visite ai familiari sono state sospese già da diverse settimane, molto tempo prima dei decreti governativi”.

Ruggeri si appella al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore alla Salute Ruggero Razza, dopo avere tentato di rivolgersi alla Protezione civile regionale tramite mail, pec e telefonate che sarebbero andate a vuoto.

“Mi rivolgo – continua Ruggeri – al presidente Musumeci per tutelare i nostri pazienti, molti dei quali hanno delle gravi patologie cronico-degenerative. Preciso, inoltre, che se non otterremo il materiale, non saremo in grado di proteggere le due strutture, i nostri operatori, ed i pazienti assistiti. Voglio approfittare per ringraziare di vero cuore tutti gli operatori sanitari che con coraggio si stanno spendendo negli ospedali regionali e nazionali, per fronteggiare l’emergenza del coronavirus. A mio avviso è proprio in questo momento che si misurano uomini e persone. Gli operatori della sanità italiana stanno dimostrando di essere operatori con la “O” maiuscola, a loro il nostro più sentito ringraziamento”.