Prosegue e si sposta dal parco archeologico di Segesta a quello di Selinunte la seconda edizione del festival Ekklesía che, promosso dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, si terrà fino al 19 luglio quando giungerà a conclusione al parco Lilibeo di Marsala.

Oggi, venerdì 10 luglio, alle 18.30, si prosegue al parco archeologico di Selinunte con “Le pietre raccontano” itinerario guidato alla scoperta del patrimonio archeologico di Selinunte, tra l’acropoli, i grandi templi e il museo del baglio Florio. Alle 21, invece è in programma lo spettacolo“Sicilitudine, tra terra e cielo”, con Elio Crifò, insieme all’orchestra a plettro della città di Taormina.





Un viaggio tra le parole di Pirandello, Bufalino, Abu Nuwas e Cannizzaro e le musiche di Rosa Balistreri, Franco Battiato, Pietro Mascagni, Nino Rota ed Ennio Morricone. Sabato 11 luglio, la voce di Alessandra Salerno all’alba, quindi, alle 5 del mattino, con il suo spettacolo “Song for Peace”, accompagnata dal NoQuiet Women Orchestra 6et.

Un viaggio dedicato alla pace, al dialogo tra i popoli e alla forza universale della musica, che da Rosa Balistreri condurrà alle musiche tratte dell’album della stessa cantante.

Il 12 luglio, alle 18.30, al baglio Florio “Sicilia è fimmina LAB”, un laboratorio e una performance tratta dall’opera “Sinthassi Project”, un progetto di ricerca artistica e culturale di Francesco Panasci che esplora il rapporto tra pensiero creativo, arte, memoria e identità mediterranea, che vede insieme Francesco Panasci, pianista compositore e la sand artist Stefania Bruno. Alle 21, al tempio di Selinunte, “Notturno a Selinunte” con il Trio Mulè, composto da Mariangela Lampasona (violino), Sabrina Colajanni (violoncello), Giusy Cascio (pianoforte).

Luogo: parco archeologico di Selinunte

Tipo evento: Concerto

Ora: 18:30

Artista: Alessandra Salerno

Prezzo: 0.00

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