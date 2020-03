Una app per monitorare i contagiati, dialogare con chi è in quarantena perchè è rientrato dal Nord Italia e tenere sotto controllo gli asintomatici. Si chiama “Sicilia si cura” ed è l’applicazione digitale dedicata al monitoraggio attivo di uno dei principali veicoli di ingresso del virus della Regione siciliana. E’ dedicata ai contagiati asintomatici che inconsapevolmente agiscono da moltiplicatori di esposizione al rischio da Covid-19.

Quanti, con grande senso di responsabilità, si sono registrati attraverso i canali messi a disposizione dalle autorità sanitarie, come il sito www.siciliacoronavirus.it, riceveranno in queste ore via sms e mail un username e un link per la creazione della password che permetterà l’accesso alla webapp.

Gli utenti registrati potranno far conoscere il loro stato di salute aggiornandolo fino a due volte al giorno, avranno la possibilità di fornire ogni informazione utile su contatti con altre persone, il luogo in cui si trovano in isolamento creando così un flusso continuo di informazioni fondamentali per il sistema di gestione dell’emergenza.Il tutto nel pieno rispetto della privacy.

L’obiettivo è quello di fornire ogni assistenza necesssaria, ma anche prevenire l’insorgenza di eventuali focolai nel territorio siciliano. Per utilizzare il servizio, intatti, l’utente, utilizzando il proprio smartphone o tablet, dovrà essere geolocalizzato nel territorio della Regione Siciliana.

Il servizio è stato messo a punto dalla Regione Siciliana attraverso la sinergia tra assessorato della Salute e Protezione civile regionale e a breve sarà disponibile anche una versione scaricabile dagli store digitali.

Qui una anteprima dell’app

Il monitoraggio partirà, dunque, da chi è rientrato con una delle tre ondate di esodo da Nord a Sud e si è registrato sul portale della Regione siciliana ma poi ne verrà ampliato l’impiego per farla divenire uno strumento di monitoraggio della popolazione allargando a chi viene individuato e non si era registrato, ai contagiati in isolamento domiciliare, fino ad arrivare ad un utilizzo come elemento di raccordo attraverso il quale chiunque possa accedere in maniera snella e veloce comunicando la propria condizione di salute