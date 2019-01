La Sicilia è pronta a tornare nel calendario del ciclismo che conta. Nonostante quest’anno l’isola non rientri nelle tappe scelte per il Giro d’Italia, la Rcs Sport, società che organizza la medesima gara oltre che la Milano-Sanremo e la Tirreno-Adriatico, sta pensando di organizzare una gara a tappe in tutta l’isola.

La gara potrebbe rientrare nel calendario durante la settimana internazionale ciclistica di Sicilia ideata da Ciccio Ingrillì e che negli anni 80 e 90 accendeva gli entusiasmi di migliaia di siciliani. Il tutto poi s’interruppe per lasciare spazio ai Mondiali di ciclismo organizzati nel 94 proprio tra Palermo, Catania, Capo d’Orlando e Agrigento.

Adesso la Rcs starebbe concretamente pensando all’inserimento nel calendario. Sarebbe un evento fantastico per tutta la regione e per i tantissimi appassionati di questo sport che non deludono mai quando grandi eventi come il Giro d’Italia, sbarcano in Sicilia. Se nel 2019 non dovesse essere possibile preparare tutto, è molto probabile che dal 2020 la gara sia pronta a decollare.