La musica non ha colore

Chris Obehi è un ragazzo nigeriano che da sei anni vive a Palermo. Ama la musica e ne vuole fare la sua vita. Da quando è arrivato in Sicilia, Chris ha scoperta la musica popolare della nostra terra. Si è innamorato delle canzoni di Rita Balistreri e le canta in giro per la città. Studia al Conservatorio, perchè da autodidatta non sa ancora leggere la musica. Una vera dichiarazione d’amore nei confronti della nostra cultura da parte del giovane cantante nigeriano. Le canzoni della Balistreri sono state inserite nel registro dei Beni immateriali della nostra terra. Perchè la musica non ha colore.

Piccola nota per i curiosi. Da una rapida ricerca sui social, sembrerebbe che il nostro Chris sia stato già scritturato da una casa discografica locale. La 800A records. Sembra uno scherzo ma non lo è. Quella casa discografica esiste per davvero e, con un pizzico di malizia ed ironia, promuove giovani talenti che lavorano in Sicilia