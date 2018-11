Continuano le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, scomparso nel territorio di Corleone sabato scorso.

Il medico era partito da Palermo per raggiungere l’ospedale di Corleone per prendere servizio. In queste ore si stanno alzando i droni della polizia per sorvolare la zona e trovare tracce utili per ritrovare il medico.

Sabato Liotta stava percorrendo la statale 118. Per raggiungere Corleone ha preso una stradina che porta all’antica strada ferrata. Nei pressi del Ponte del Drago dove ci sarebbe le sorgenti del Belice Sinistro l’auto sarebbe stata mossa dalle acqua che avevano invaso la carreggiata.

Il medico a questo punto dopo una telefonata alla moglie avrebbe deciso di chiudere l’auto, una Tiguan di colore bianco e cercare di riparo.

Da quel momento non si sono più avuto notizie. Sono pronti ad essere impegnati per le ricerche anche gli elicotteri della forestale. Le squadre di soccorso stanno utilizzando anche i cani per cercare di trovare tracce utili per ritrovare Liotta.