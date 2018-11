Nel 2002 nella zona del disastro non c'era nulla

Negli anni 2002 la zona di Casteldaccia, la contrada Dogali Cavallaro, dove sono morte nove persone era un agrumeto. Un terreno di pregio come ci spiega l’architetto Aldo Carano esperto urbanista che da anni segue le vicende legate alla devastazione del territorio.

“Grazie a Google Earth noi possiamo verificare lo stato dei luoghi negli anni – dice Carano – e grazie alle tecnologie ci accorgiamo che in questa zona l’abusivismo si è sviluppato negli ultimi anni. Non è certo la devastazione degli anni del 1960, 70 e via dicendo quando è nata l’urbanizzazione selvaggia delle coste e nelle zona dove vi sono vincoli paesaggistici.

Questa è avvenuta negli ultimi anni, quando alla coltivazione degli agrumi si è iniziato a preferire il cemento. Tra l’altro nella zona quell’agrumeto è una coltura di pregio perché poteva contare su un corso d’acqua e fondamentale per la crescita degli agrumi”.