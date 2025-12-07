Salta la processione prevista per la festa dell'Immacolata

Saranno celebrati martedì alle 15.30 a Corleone nella chiesa madre San Martino i funerali di Lucia Pecoraro, 78 anni e Giuseppina Milone, 47 anni la mamma e la figlia disabile morte tragicamente in paese. Lucia Pecoraro come ha confessato in una lettera lasciata in casa ha strangolato la figlia disabile, Giuseppina Milone, di 47 anni, e poi si è impiccata. Domani 8 dicembre, non ci sarà la processione col simulacro della co-patrona della comunità.

“Alle ore 21 ci ritroveremo, – dicono dalla parrocchia – come comunità corleonese, nella chiesa di Santa Maria di Gesù, (la chiesa punto di riferimento della famiglia Milone) per una veglia di preghiera nella quale eleveremo la nostra supplica a Cristo nostra unica speranza, lasciandoci abbracciare e consolare dalla sua misericordia, unendoci, nella preghiera, al dolore dei parenti della famiglia Milone-Pecoraro. La veglia sarà presieduta dall’arcivescovo, di Monreale monsignor Gualtiero Isacchi”.

Anche i funerali saranno celebrati dal vescovo di Monreale.