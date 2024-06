La madre alla guida aveva bevuto, è gravissima in ospedale

Stavano tornando da Palermo dopo una serata trascorsa in un pub. Avevano bevuto qualche cocktail di troppo. Hanno finito il viaggio verso casa, verso San Giuseppe Jato, su un guard-rail. Un impatto violentissimo nella Palermo Sciacca all’altezza di Giacalone che non ha dato scampo ad un bimbo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah e la zia di 20 anni Selma El Mouakit. Erano seduti davanti alla Fiat Punto. La ragazza aveva il bimbo in braccio.

L’impatto li ha spinti fuori dal parabrezza. Fuori dall’abitacolo li hanno trovati i primi soccorritori. Alla guida Miriam Janale 23 anni la mamma del bimbo. I primi accertamenti hanno dimostrato che il tasso alcolemico era superiore alla norma. I carabinieri della compagnia di Monreale stanno attendendo il dato preciso. Le sue condizioni sono gravissime. Ricoverata all’ospedale Civico ha la prognosi riservata. Nel sedile di dietro un’altra ragazza Chiara Irmanà incinta.

E’ l’unica che è arrivata in ospedale in codice giallo. E’ stata lei l’unica che ha raccontato qualcosa della terribile notte appena trascorsa. Che erano state a Palermo a passare il sabato sera. Una lunga notte. Poi l’incidente attorno alle 4 meno un quarto. “E’ un paese a lutto San Giuseppe Jato dopo la notizie del terribile incidente di questa notte”. Il sindaco Giuseppe Siviglia è davvero scosso dalla notizie che in paese si è diffusa subito.

“Quella delle ragazze è una famiglia integrata. I nonni sono arrivati in paese 40 anni fa. La nonna delle ragazze finite in ospedale ha sempre fatto la collaboratrice domestica. Una persona per bene come il nonno che lavora nei mercatini. Sono tutti molto conosciuti in paese e rispettati – aggiunge il sindaco – Sono ben voluti da tutti e hanno legato con tantissimi in paese. Stiamo cercando di capire cosa sia successo. Da dove stavano tornando. E’ davvero un momento triste per il nostro paese”.

Una domenica di sangue nelle strade siciliane. Nel messinese un sedicenne a bordo del suo scooter Honda Sh 125 è morto in un incidente mortale avvenuto in n via Mangiavacca, la strada che da Archi conduce al Parco di Milazzo (Me). Il giovane, che si stava recando a lavoro in un locale di Milazzo, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero. Un impatto che gli ha provocato gravissimi traumi. Trasportato in ospedale dall’ambulanza dl 118 è morto pochi minuti dopo l’arrivo al pronto soccorso.