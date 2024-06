Tragedia della strada lungo la Palermo Sciacca in territorio di Monreale, nei pressi della frazione di Giacalone. Nello scontro fra due mezzi sono rimasti uccisi un bambino di appena due anni e una ragazza di soli sedici anni. Gravemente ferita anche una donna che è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le vittime sono state identificate solo intorno alle 9 del mattino

L’incidente e la strada chiusa

Lo scontro è avvenuto all’altezza dello svincolo di Giacalone della strada a scorrimento veloce. Ancora da capire cosa abbia causato lo scontro fra i due mezzi. Sul posto ci sono i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica. Sul posto anche i soccorritori e il personale dell’Anas che ha chiuso la strada in entrambe le direzioni di marcia. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e si aspettano disposizioni per la rimozione dal magistrato di turno.

Tra Altofonte e Giacalone viene indicata come viabilità alternativa in direzione Palermo la SP 20 ed SS186 mentre in direzione Sciacca le strade SS186 ed SP20.

Lo scorrimento veloce della morte

Lo scorrimento veloce Palermo Sciacca, tecnicamente la statale 640, è chiamata anche la strada della morte. Si tratta di una strada statale a scorrimento veloce tristemente nota per i fatti di cronaca. Appena un mese fa, si era registrato un altro fatto e aveva insanguinato l’asfalto.

Un motociclista di 33 anni di Sciacca (Agrigento) è morto stamattina in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, all’altezza del bivio per Santa Margherita di Belice.

Per cause in corso di accertamento, avrebbe perduto il controllo del mezzo a due ruote su cui viaggiava, andando a sbattere sul guardrail e venendo sbalzato sul selciato. Stando a quanto si apprende non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Sul posto per i rilievi i carabinieri.

Ieri un incidente mortale nel Trapanese

Ieri invece un incidente ,mortale si era registrato nel Trapanese. Una donna è morta nello contro che si è verificato sulla strada provinciale 51 Campobello di Mazara-Torretta Granitola, all’altezza della strada che conduce al villaggio turistico Kartibubbo.

La donna era a bordo di un tre ruote carico di angurie e condotto dal nipote. Da una prima ricostruzione il mezzo avrebbe fatto una manovra azzardata ed è stato trascinato per alcune decine di metri da un camion che camminava nella sua corsia in direzione di Tre Fontane. La donna è morta sul colpo, mentre il nipote è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato, in gravissime condizioni, in elisoccorso a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Campobello e i carabinieri.

