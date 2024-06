Intervenuti i vigili del fuoco, quattro ambulanze e forze dell’ordine

Cinque feriti di cui uno in gravi condizioni. Questo il bilancio di un incidente tra due autovetture che si è verificato attorno alle 13.50 sulla Strada Provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina, a circa tre chilometri dal centro abitato di Comiso.

Per causa da accertare, una Opel Corsa ed una Fiat Punto sono venute a contatto. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vittoria e da Santa Croce che hanno dapprima liberato i feriti dalle vetture incidentate per poi affidarli alle cure del personale sanitario ed in seguito alla messa in sicurezza delle auto interessate.

Nello scontro, come già sottolineato, sono rimaste ferite 5 persone trasportate tutte presso i locali pronto soccorso, per una di loro è stato disposto il trasporto in codice rosso. Sul posto presenti quattro ambulanze 118, personale del commissariato di Comiso, carabinieri e polizia stradale per i rilievi.

Incidente a Palermo, auto si ribalta e rischia di prendere a fuoco, due feriti

Incidente stradale pochi giorni fa tra via Lanza di Scalea e via Rosario Nicoletti a Palermo. Una vettura con due giovani a bordo si è ribaltata. I due giovani sono stati portati in ospedale ancora prima che arrivassero i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area vista che sull’asfalto erano presenti tracce di carburante fuoriuscito dal veicolo incidentato. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’infortunistica stradale della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi.

La tragedia nella Modica-Ragusa

Poco prima in un incidente stradale sul ponte Costanzo, che collega Ragusa a Modica, due coniugi ragusani, Giovanni Cascone e Angela Polizzi di 56 e 53 anni, sono morti nello scontro tra la loro moto moto e un’automobile. I due viaggiavano su una moto CF 700 diretta a Ragusa quando si sono scontrati con una Renault Clio guidata da una ragazza di 28 anni proveniente in senso opposto.

La giovane conducente dell’auto è rimasta ferita, riportando alcune fratture. È stata trasportata all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove è stata ricoverata. Non è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire ai carabinieri della compagnia di Modica di effettuare i rilievi. Le salme dei coniugi sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

