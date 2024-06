Incidente mortale sulla Palermo Sciacca all’altezza di Giacalone. In una Fiat Punto viaggiavano quattro persone. Tre ragazze dai 23 anni ai 20 e un bambino di 16 mesi.

Le vittime sono una ragazza di 20 anni Selma El Mouakit, e il piccolo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah. A bordo della vettura c’erano anche Miriam Janale di 23 anni e Chiara Irmana 21 anni. Una delle due è in prognosi riservata.

Sono in corso indagini, pare che la ragazza alla guida aveva un tasso alcolemico superiore alla norma. Le ragazze avevano passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico.

La statale Palermo Sciacca è chiusa in entrambe le direzioni. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e il personale dell’Anas.

Lo scorrimento veloce della morte

Lo scorrimento veloce Palermo Sciacca, tecnicamente la statale 640, è chiamata anche la strada della morte. Si tratta di una strada statale a scorrimento veloce tristemente nota per i fatti di cronaca. Appena un mese fa, si era registrato un altro fatto e aveva insanguinato l’asfalto.

Un motociclista di 33 anni di Sciacca (Agrigento) è morto stamattina in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, all’altezza del bivio per Santa Margherita di Belice.

Per cause in corso di accertamento, avrebbe perduto il controllo del mezzo a due ruote su cui viaggiava, andando a sbattere sul guardrail e venendo sbalzato sul selciato. Stando a quanto si apprende non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Sul posto per i rilievi i carabinieri.

Ieri un incidente mortale nel Trapanese

Ieri invece un incidente ,mortale si era registrato nel Trapanese. Una donna è morta nello contro che si è verificato sulla strada provinciale 51 Campobello di Mazara-Torretta Granitola, all’altezza della strada che conduce al villaggio turistico Kartibubbo.

La donna era a bordo di un tre ruote carico di angurie e condotto dal nipote. Da una prima ricostruzione il mezzo avrebbe fatto una manovra azzardata ed è stato trascinato per alcune decine di metri da un camion che camminava nella sua corsia in direzione di Tre Fontane. La donna è morta sul colpo, mentre il nipote è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato, in gravissime condizioni, in elisoccorso a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Campobello e i carabinieri.