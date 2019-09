La montagna di rifiuti tra via Gili e via Del Duca

Siamo in via Giacomo Del Duca ad angolo con via Paolo Gili a Palermo. Qui ci sono i cantieri culturali della Zisa. Tutto attorno i cassonetti sono stati eliminati per la raccolta differenziata.

Solo qui si trovano dei grossi contenitori presi d’assalto, come si vede nel filmato, anche da chi scarica grosse quantità di spazzatura.

Più volte i residenti hanno denunciato la presenza della discarica in quel tratto di strada. Senza successo. Quella porzione di territorio è perennemente invasa da spazzatura.

Così hanno deciso di inviare un video e chiedere a gran voce che il Comune di Palermo e il Comando dei vigili urbano facciano qualcosa per ripulire la zona.