Match finito a tarda notte per un blackout elettrico

Una sola italiana resta in corsa agli internazionali di tennis che si stanno giocando a Palermo. Lucia Bronzetti è l’unica italiana qualificata agli ottavi del Palermo Ladies Open. Battuta la francese Elsa Jacquemot in due ore e 25 minuti col punteggio di 7-5, 3-6, 6-3 nell’ultimo match di giornata conclusosi alle due di notte inoltrate. Primo set dove ha regnato il totale equilibrio. Break e contro break per due volte di fila, poi sul cinque pari il break deciso della Bronzetti che si aggiudica 7-5 il primo set.

Nel secondo parziale subito break di Bronzetti che però viene contro-breakata per due volte. Sul 2-4 la Bronzetti averte fastidio alla gamba, ma dopo le cure mediche decide di continuare. La francese riesce a rimettere la partita in parità. Si decide tutto al terzo set dove regna l’equilibrio: al quarto game la Bronzetti trova il contro-break portandosi avanti 3-1 dopo che la francese aveva pareggiato il conto dei break. Alla fine la Bronzetti riesce a vincere e qualificarsi al prossimo turno.

Fuori anche Sara Errani

Niente da fare per Sara Errani che esce sconfitta contro Qinwen Zheng detentrice del titolo del Palermo Ladies Open. La cinese ha avuto la meglio dell’azzurra in 1 ora e 13 minuti 6-3, 6-2. Parte subito forte la Zheng subito avanti 2-0 con un break di vantaggio. La Errani riesce a recuperare il break, ma la Zheng nel quarto game riesce a riportarsi avanti di un break. Al servizio la cinese non perdona trovando nei primi cinque game tre ace. La Errani ci prova, anche a tratti con del bei colpi, ma alla fine deve cedere 6-3 nel primo set.

Nel secondo set un doppio break Zheng condanna la Errani la quale ha peccato anche di qualche errore in risposta di rovescio. È proprio una risposta in rete a condannare alla sconfitta l’italiana che cede 6-2 nel secondo parziale alla cinese brava a trovare nei momenti chiave risposte in lungo linea decisive.

Anche Trevisan eliminata

Eliminata dal torneo anche Martina Trevisan sconfitta in tre set dall’olandese Arantxa Rus 6-7; 6-4; 6-2 in poco più di due ore. Nel primo set l’azzurra parte bene con doppio break che l’olandese però è brava a recuperare. Si va al tiebreak dove la Trevisan riesce ad avere la meglio portandosi 1-0 nel parziale. Secondo set con la Rus che strappa subito il break e grazie a un buon servizio riesce a mantenere il controllo del set e portare la partita sulla parità. Set contrassegnato da una sospensione causa black out durato quasi un’ora.

Nel terzo set la Rus strappa il doppio break con l’azzurra che sul 40-0 nel primo game si è fatta rimontare. Qualche errore gratuito della Trevisan che in certi momenti della partita è apparsa anche troppo precipitosa hanno i Rus in servizio è quasi perfetta mentre la Trevisan spreca due palle break che la condannano alla sconfitta. L’olandese, testa di serie n. 5 del torneo allenata dal coach palermitano Alberto Cammarata, affronterà al secondo turno la vincitrice dell’edizione 2022, Irina-Camelia Begu.

“Forse ho pagato l’adattamento al clima – ha detto Martina Trevisan a fine match – in Svezia c’era una temperatura diversa ed ho avuto pochi giorni per abituarmi al caldo italiano. Penso, comunque, che abbia giocato una buona partita, sono contenta. Devo continuare così. Tutte le partite sono delle lotte, basta vedere anche negli altri campi”.

I risultati degli altri match

Negli altri match della giornata la francese Chloe Paquet (115) ha battuto con un doppio 6/3 la cinese Saisai Zheng (entrata in tabellone con il ranking protetto) e la connazionale Diane Parry ha avuto la meglio sulla qualificata australiana, Olivia Gadecki, con il punteggio di 4/6 6/4 6/4, mentre l’argentina Maria Carle ha vinto in 3 set (5/7 6/1 6/1) contro la testa di serie n. 8, la tedesca Tatjana Maria.