Tentato colpo ad una tabaccheria in viale Michelangelo

Ladri ancora una volta in azione a Palermo. Un colpo è andato a segno un altro sventato dal commerciante. Il primo colpo alla società Sicilia recuperi di via delle Industrie Navali, dove qualcuno ha fatto irruzione la scorsa notte.

Dopo avere scavalcato la recinzione, i malviventi sono riusciti a impossessarsi di due batterie e attrezzi da lavoro da due escavatori. Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Il secondo colpo in una tabaccheria in viale Michelangelo 217. Qui i ladri hanno scardinato la saracinesca, poi hanno forzato la porta a vetri, ma non sono riusciti a entrare nel locale perché è subito scattato l’allarme che ha segnalato tramite il cellulare, l’intrusione al titolare. Le indagini sono condotte dai carabinieri.