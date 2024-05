La scorsa notte i ladri si sono introdotti nell’istituto della direzione didattica Cirincione, nel plesso di via Diego D’Amico, danneggiando il portone principale. Sono stati rubati 5 pc non di ultima generazione ed è stato saccheggiato il distributore di caffè di pochi spiccioli. Ad accorgersi del furto gli operatori scolastici all’apertura del plesso stamani. Il dirigente scolastico ha denunciato quanto successo alle forze ordine che stanno eseguendo i rilievi per risalire agli autori.

Lezioni regolari

A scuola si sta recando il dirigente dei Lavori Pubblici comunali l’ingegnere Giovanni Lascari ed alcuni dipendenti comunali per valutare i danni e predisporre un intervento di riparazione del portone. Il Comune sta completando in questi mesi l’installazione di telecamere di scurezza presso tutti i plessi scolastici di competenza comunale. Non sono stati registrati altri danni e le lezioni si sono potute svolgere oggi regolarmente senza alcun intoppo.

Tentato furto a Villabate

Furto sventato in una scuola nel Palermitano. Un ragazzo di 16 anni è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Misilmeri mentre stava scavalcando la recinzione della scuola Pietro Palumbo di Villabate. Aveva appena rubato dentro il plesso scolastico materiale sportivo. La refurtiva era nascosta in uno zaino. Il giovane è stato denunciato e il materiale restituito alla scuola.

Il furto alla Danilo Dolci

Sono entrati a scuola e hanno rubato diversi computer. Quando si sono accorti però che si trattava di vecchi pc che la scuola avrebbe dovuto smaltire li hanno portati nel campetto di calcio della scuola e li hanno distrutti abbandonandoli sul manto in erba sintetica. I carabinieri indagano su un atto vandalico avvenuto la scorsa notte all’interno della centrale del liceo Danilo Dolci di via Natale Carta dove qualcuno si è introdotti con l’obiettivo di mettere a segno un furto. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere installate nella zona.