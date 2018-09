La Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Sardina, 35 anni, palermitano di Ballarò, accusato di furto in abitazione. Il ladro acrobata si è arrampicato in un edificio tra via Lincoln e via Garibaldi a Palermo abitato da una famiglia di bengalesi.

E’ uscito portandosi via un portafoglio ritrovato dai poliziotti che lo hanno bloccato dopo un inseguimento. I residenti non si erano accorti di nulla del furto messo a segno in casa.

Sardina, non nuovo ad analoghe imprese acrobatiche, è stato segnalato arrampicarsi, in piena notte, al primo piano di un edificio tra la via Lincoln e la via Garibaldi.

Il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha evitato che il ladro, già penetrato nell’immobile, portasse a compimento il “colpo”, per altro già parzialmente realizzato.

Sardina, una volta scorti i colori delle vetture della Polizia di Stato, percorrendo a ritroso lo stesso tragitto dell’andata, ha raggiunto la sede stradale ed è fuggito in direzione del “Foro Italico” ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Addosso all’uomo è stato trovato un portafogli riconducibile al proprietario bengalese dell’abitazione appena “visitata”.

Lo uomo, presente nell’immobile all’atto del furto, nulla aveva percepito dell’indesiderato ospite e, quando ne ha ricevuto notizia, ha mostrato sorpresa e sbigottimento e manifestato riconoscenza nei confronti dei poliziotti che gli hanno restituito il portafogli contenente denaro e numerosi documenti la cui perdita gli avrebbe comportato un grave danno.