Indagini del commissariato di Libertà

Gli agenti del commissariato Libertà hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Terrana di 24 anni accusato di avere messo a segno 32 furti nel centro storico di Palermo.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale. Secondo le indagini dei poliziotti il giovane nel solo mese di gennaio avrebbe tentato o commesso furti nei condomini. Proprio all’inizio del 2020 tanti condomini della zona di via Libertà si erano presentati in commissariato per sporgere denunce.

Dalle immagini negli androni dei palazzi si notava lo stesso giovane che frugava nelle cassette della posta, nelle portinerie o semplicemente aggirandosi per le scale portava via qualunque cosa potesse avere un qualche valore.

Il giovane si è impossessato di pacchi postali in attesa di consegna, biciclette, zaini, borse, personal computer, utensileria, denaro contante custodito nelle portinerie, ma anche di corrispondenza privata dei condomini e persino di oggetti scarso valore. Le indagini sono state coordinate dal pm Alfredo Gagliardi.