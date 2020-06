l'accusa è di truffa aggravata ai danni dello stato

Novara di Sicilia è un comune siciliano, dai panorami mozzafiato, che conta circa 1200 abitanti ed è inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Si trova in provincia di Messina, al confine tra i monti Nebrodi e Peloritani.

Oggi, nel piccolo paese non si parla d’altro: un vero e proprio terremoto ha coinvolto gli uffici del palazzo municipale.

Assenteismo sul lavoro: come riporta il Giornale di Sicilia, quattordici impiegati del Municipio sono stati raggiunti da altrettanti avvisi di garanzia con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. I provvedimenti sono stati notificati ai diretti interessati dai carabinieri dello locale stazione a conclusione delle indagini preliminari, disposte dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Alcuni impiegati, operai e persino due dirigenti di area amministrativa, secondo l’accusa, avrebbero timbrato quotidianamente il badge di entrata e uscita, come regolarmente si deve fare, ma durante l’orario lavorativo sarebbero stati impegnati in tutt’altre faccende. In pratica si sarebbero assentati senza un giustificato motivo e alcuni, sarebbero andati anche a passeggiare o a sbrigare faccende personali invece di stare nel proprio ufficio a lavorare.

I fatti contestati, che risalgono ai mesi di gennaio e febbraio del 2019, e non solo, sono stati accertati dai carabinieri attraverso appostamenti e riscontri fotografici. Un minuzioso lavoro di indagine che ha permesso di ricostruire quanto accaduto: gli impiegati invece di lavorare avrebbero fatto altro fuori dal palazzo municipale.

L’indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Rita Barbieri.

Gli investigatori, al comando del maresciallo Luigi Morabito, hanno accertato che le assenze dal lavoro erano continue, insomma, si sarebbe trattato di una vera e propria abitudine per gli impiegati poco ligi al proprio dovere che durante l’orario lavorativo non si trovavano al proprio posto ma fuori dagli uffici comunali.

La notizia degli avvisi di garanzia ha scosso la piccola comunità, molti sono increduli e si chiedono come sia potuto accadere che ben quattordici persone, abbiano nel tempo abbiano reiterato questi comportamenti scorretti.